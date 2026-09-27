Chivas llevó adelante una de sus peores presentaciones en la era de Gabriel Milito, debido a que poco pudo hacer para cambiar el rumbo contra Querétaro. Luego de lo sucedido en el Estadio Akron, sale a la luz que Gabriel Milito tiene claro que, al momento de atacar, utilizará a Jordan Carrillo como extremo y no como interior.

El Rebaño Sagrado llevó adelante un buen mercado de pases, ya que fichó a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, 2 jugadores que eran seguidos por varios equipos en la Liga MX. Sin embargo, de momento en el Guadalajara aún no han marcado la diferencia como lo hicieron en el Clausura 2026 con Tijuana y Pumas respectivamente.

Luego de lo sucedido en el Estadio Akron, Gabriel Milito dejó en claro qué función va a cumplir Jordan Carrillo de momento en Chivas. Tras lo sucedido ante Querétaro, el exjugador de Santos Laguna y Pumas es el nuevo revulsivo que tiene el técnico argentino en el banco de suplentes cuando el rival se cierra, como sucedió ayer en Zapopan.

Jordan Carrillo ingresó en el segundo tiempo ante Querétaro. (Foto IMAGO7)

El extremo ingresó a falta de 13 minutos para que finalice el partido, en reemplazo de Hugo Camberos, y generó jugadas de peligro. Se volvió a ver su velocidad para encarar, remató de larga distancia y, a diferencia de otros partidos, se pudo integrar de la mejor manera al circuito de juego.

Así marcha Chivas en la tabla general de posiciones de la Liga MX

Luego de la derrota de Chivas por 2-0 a manos de Querétaro, el Guadalajara se ubica en la segunda posición con 17 puntos. Cabe destacar que América adeuda 2 partidos y mantiene la misma cantidad de unidades que el Guadalajara, por lo que una serie de resultados a favor llevará a los de Guillermo Almada a superar a los dirigidos por Gabriel Milito. Asimismo, la próxima semana el Rebaño Sagrado enfrentará a Atlas en un Clásico Tapatío que será clave en la fase regular.