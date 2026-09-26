Chivas ha caído en un bache futbolístico durante las semanas recientes dentro del Apertura 2026 tras dejar escapar la victoria frente al América y perder contra Querétaro en la cancha del Estadio Akron, por lo que ahora Gabriel Milito deberá cerrar filas durante la Fecha FIFA.
Pese a que la Liga MX tendrá un parón, el Guadalajara tiene previsto mantenerse en ritmo de competencia, por lo que sostendrá un duelo de preparación contra el América en Oakland, Estados Unidos, compromiso en el que el Rebaño estará sumamente diezmado.
Las bajas que tendrá Chivas para el amistoso contra América
- Miguel Tapias – Lesión
- Miguel Gómez – Lesión
- José Castillo – Lesión
- Bryan González – Lesión
- Raúl Rangel – Convocatoria
- Luis Romo – Convocatoria
- Diego Campillo – Convocatoria
- Hugo Camberos – Convocatoria
- Santiago Sandoval – Convocatoria
- Roberto Alvarado – Convocatoria
- Sebastián Liceaga – Convocatoria
- Samir Inda – Convocatoria
- Ángel Chávez – Convocatoria
El último antecedente entre Chivas y América
¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. América?
El Clásico de México llega a Estados Unidos el próximo domingo 4 de octubre en la cancha del Oakland Alameda County Coliseum, duelo que está programado para disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.
¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. América?
Hasta la redacción de esta nota no se ha dado a conocer que alguna cadena televisiva transmita el partido amistoso entre el Guadalajara y el América; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles del partido a través de Rebaño Pasión.