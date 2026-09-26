El "capitán" del Guadalajara volvió a ser determinante para causar la derrota del Rebaño frente a unos Gallos Blancos poderosos a la defensiva.

Chivas volvió a demostrar la cara que presumió durante el arranque del Apertura 2026, en donde dominaron a los adversarios, pero fueron incapaces de demostrar la contundencia esperada; sin embargo, es casi imposible poder ganar con equivocaciones como las de Luis Romo.

Es innegable que el Tanque es un futbolista consolidado y que posee una técnica e inteligencia envidiable en la Liga MX; sin embargo, su incapacidad de demostrar liderazgo en momentos de apremio volvió a quedar en manifiesto en el duelo contra Querétaro.

El Luis Romo ‘pecho frío’ volvió a las andadas

Para ser capitán de Chivas es necesario tener sangre en las venas, se requiere un jugador que le duela el perder, no que se muestre indiferente a las situaciones que se presenten en el terreno de juego y, a Luis Romo, le ha quedado ENORME el gafete de capitán.

Es increíble que un jugador con cientos de partidos a cuestas en la Liga MX, con una Copa del Mundo detrás y que se ponga nervioso cuando le presionan dos delanteros de Gallos Blancos, regalando la redonda para que abrieran el marcador.

Óscar Whalley, un manojo de nervios

El portero mexico-español tardó mucho tiempo en asentarse en el campo del Estadio Akron, ya que cometió muchos errores en el primer tiempo tanto en juego de manos como en juego de pies, lo que evidentemente afectó en la confianza de la defensiva, quienes dudaban en si salir jugando o reventar.

Whalley se mandó dos intervenciones importantes en el segundo tiempo, pero para buena suerte del Guadalajara, Raúl Rangel será el portero en el próximo Clásico Tapatío.

Sin Piojo no hay creatividad

Se demostró la importancia de Roberto Alvarado en el esquema de Gabriel Milito, ya que pese a que recurrió a jugadores de buen pie como Kevin Castañeda, Santiago Sandoval e inclusive en el segundo tiempo en elementos como Efraín Álvarez, el Rebaño jamás fue creativo, ni contó con jugadores inteligentes que cambiaran el rumbo del partido.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas contra Querétaro

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

Hay que recordar que la Liga MX está en Fecha FIFA, por lo que habrá un parón futbolístico en el Apertura 2026, por lo que el Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.