La baja de juego que han registrado estos tres jugadores han ocasionado que sus valores desciendan, entre los tres, en cinco millones y medio de euros.

El futbol es un deporte en el que es sumamente necesario mantenerse en la mejor versión física y futbolísticamente posible en todo momento para mantenerse vigente; sin embargo, la baja de juego de tres jugadores de Chivas estaría comenzando a afectar sus cotizaciones en el mundo del balompié.

La página especializada en los análisis de los valores de cada futbolista del planeta, Transfermarkt, hizo una actualización en las horas recientes, en donde confirmó que tres jugadores del Guadalajara han sufrido una fuerte caída en sus valuaciones después de unos meses para el olvido con el Rebaño.

Y es que según dicho estudio se confirmó que las cartas de Brian Gutiérrez, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda han registrado devaluaciones con respecto al precio que registraron hace algunos meses, en donde los dos primeros se devaluaron 2 millones de euros cada uno, mientras que el tercero ha caído 1.5 millones de euros en su precio.

¿Cuánto pagó Chivas por cada refuerzo?

La directiva del Guadalajara ha realizado esfuerzos importantes para conseguir refuerzos que apuntalen el plantel de Gabriel Milito, aunque no todos han podido consolidarse bajo la idea futbolística del entrenador argentino, por lo que su participación es cada vez más esporádica.

Por Brian Gutiérrez se pagaron 5 millones de dólares, por Kevin Castañeda se desembolsaron seis millones, además de la carta de Yael Padilla, mientras que por Jordan Carrillo se le pagaron 5 millones de dólares a Santos Laguna, es decir, entre estos tres jugadores se desembolsaron cerca de 16 millones de dólares.

Chivas sigue cayendo entre las nóminas más caras de la Liga MX

Con la reciente actualización de los datos del portal ya mencionado, se realizó un reajuste al valor de las plantillas tras el cierre de registros en donde América se mantiene como el club más caro, seguido de Cruz Azul y ahora, el Guadalajara se encuentra en tercer lugar con un estimado de 98.35 millones de euros.