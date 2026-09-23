Uno de los jugadores que llegó con las expectativas muy altas fue sin duda Jordan Carrillo. Tras jugarse más de la mitad del campeonato, Diario Récord expuso al futbolista del Guadalajara.

Al igual que en otros mercados de pases, Chivas volvió a dar de qué hablar debido a que contrató a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. Uno de los jugadores que ha quedado a deber es el exfutbolista de Santos Laguna y Pumas, por lo que Diario Récord lo incluyó en su portada de este miércoles al identificarlo como la decepción del libro de transferencias.

El Guadalajara sorprendió con la llegada de los 2 futbolistas, ya que nadie previó que de un momento a otro se cerraran sus fichajes. Especialmente con Carrillo, ya que era un jugador que destacó en la última Liguilla con varios goles con los Universitarios, pero jugando como extremo.

Tras disputar 9 partidos de la Liga MX y 3 de la Leagues Cup, Jordan Carrillo no terminó de marcar la diferencia como sucedió con otros refuerzos, que ni bien llegaron se ganaron a la afición de Chivas. Muchos señalan que es responsabilidad de Gabriel Milito, mientras que otros apuntan al futbolista por no poder adaptarse al estilo de juego del Guadalajara.

¿Qué sucede con Jordan Carrillo en Chivas?

Por otro lado, este miércoles Diario Récord identificó a Jordan Carrillo en su portada como ” La decepción”. El reconocido medio deportivo argumentó su postura al señalar que está muy lejos de lo realizado si se lo compara con lo hecho en el Clausura 2026.

La portada de Diario Récord de este miércoles 23 de septiembre.

“Sin embargo, durante sus primeros 6 encuentros con el Rebaño Sagrado, el mediocampista no consiguió participar directamente en ningún gol del equipo. Además, únicamente fue titular en 3 ocasiones y no logró disputar un partido completo”, escribieron en un artículo que no lleva firma. Y agregaron: “En sus últimos 3 compromisos, Carrillo incluso permaneció en la banca, situación que refleja la menor participación que ha tenido en las decisiones del técnico Gabriel Milito”.

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt. (Foto: CHAGPT)

¿Qué sucede con Jordan Carrillo en Chivas?

No hay una respuesta clara sobre quién es el responsable de que Jordan Carrillo no termine de brillar en Chivas como sucedió con Diego Campillo, Brian Gutiérrez o el Cotorro ni bien se pusieron la playera rojiblanca. Le falta adaptarse al estilo de juego, ya que todo indicaría que Gabriel Milito busca que juegue como interior.