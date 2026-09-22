Chivas viene de dejar escapar tres puntos a manos de América y se prepara para enfrentar a Querétaro. De cara al juego contra los Gallos Blancos, Gabriel Milito tomaría una decisión con Hugo Camberos.

El próximo sábado, Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a Querétaro por la jornada 10, tras lo sucedido frente a América. Confirman que Gabriel Milito habría decidido que Hugo Camberos sería el jugador elegido para reemplazar a Bryan González si es baja por lesión.

Esta tarde, Jesús Bernal confirmó que el Guadalajara llevará adelante más estudios para saber qué tiene el Cotorro, quien se retiró del Clásico Nacional con una molestia. “Ayer le hicieron unas evaluaciones y hoy tendrá otros estudios también con parte de la gente de Chivas que se encarga de recuperar a los futbolistas para poder determinar exactamente lo que le sucedió. Es un tema muscular”, reportó el insider rojiblanco.

La gran pregunta que surge por estas horas es si Chivas podrá o no tener en cuenta a Bryan González. Sin embargo, son varios los insiders del Guadalajara que afirman que es un hecho que Gabriel Milito reemplazaría al Cotorro con Hugo Camberos, quien lo venía haciendo de la mejor manera desde la Leagues Cup.

Hugo Camberos podría reemplazar a Bryan González. (Foto: IMAGO7)

Otra opción que podría alinear el técnico argentino en el Guadalajara es utilizar a Jonathan Pérez. No hay que olvidarse de que, luego del segundo gol de Miguel Borja, Jonny ingresó y equilibró el partido en el Estadio Azteca.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con que Bryan González sea reemplazado por Hugo Camberos? ¿Estás de acuerdo con que Bryan González sea reemplazado por Hugo Camberos? Sí No Ya votaron 12 hinchas

La posible alineación de Chivas vs. Querétaro

A pesar de que Chivas no contará con Raúl Rangel y Roberto Alvarado porque se encuentran convocados a la Selección Mexicana, Gabriel Milito mantendría el mismo sistema de juego para recibir a Querétaro. De esta manera, Óscar Whalley estaría en la portería; en defensa, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo y Bryan González o Hugo Camberos; en el medio, Omar Govea, Fernando González, Santiago Sandoval y Efraín Álvarez; mientras que en el ataque, Ricardo Marín.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro?

El partido entre Chivas y Querétaro se llevará adelante el próximo sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El juego se podrá ver por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Telemundo.