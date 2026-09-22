Chivas viene de tener un segundo tiempo para el olvido ante América. Tras lo sucedido en el Clásico Nacional, la afición del Guadalajara recibió un duro golpe de parte de Amazon Prime Video.

Chivas viene de recibir un traspié debido a que se le escapó el partido ante América en una nueva edición del Clásico Nacional. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, la afición del Guadalajara recibió la noticia de que Amazon Prime decidió aumentar el precio de su membresía.

El Rebaño Sagrado viene de igualar en Ciudad de México debido a que ganaba por 2 goles de diferencia y dejó que las Águilas lo igualaran en el Clásico Nacional. A su vez, dejó escapar la oportunidad para alejarse en la tabla general de posiciones del Apertura 2026.

Tras lo vivido en el Estadio Azteca, la afición de Chivas conoció que Amazon Prime decidió aumentar la membresía para ver los partidos del Guadalajara en la Liga MX. La reconocida plataforma aumenta sus precios tras 10 años y pasa a cobrar 30 pesos más sobre el valor de su servicio.

Amazon Prime aumenta los precios de membrensía. (Foto: Platinumsportmx / IG)

Según lo informado por diferentes medios, desde el 21 de septiembre la plataforma realiza un aumento de un 30%, ya que pasa de cobrar $99 al mes a $129, mientras que la suscripción anual pasa de $899 a $945. Por otro lado, Jesús Bernal confirmó en su canal de YouTube que hay un descuento si deciden pagar el año completo.

Cabe destacar que Chivas no va a dejar de transmitir sus partidos en Amazon Prime, ya que realizó un contrato de 4 años en el que gana 20 millones de dólares por año. No hay que olvidarse de que el Guadalajara y la reconocida plataforma buscan mantener su alianza, pues la idea es realizar un nuevo contrato cuando finalice el vínculo con Telemundo en Estados Unidos.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro?

El partido entre Chivas y Querétaro se llevará adelante el próximo sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El juego se podrá ver por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.