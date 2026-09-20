Todos los detalles para que no te pierdas el partido entre el Rebaño y los Gallos Blancos de la Liga MX.

Chivas es uno de los candidatos más serios al título del Apertura 2026 en donde la obligación de los dirigidos por Gabriel Milito es el de ratificar esa etiqueta jornada a jornada, por lo que ahora deberá hacer lo propio contra el Querétaro aunque sea con un plantel diezmado.

El Guadalajara deberá encarar este compromiso contra los Gallos Blancos sin las presencias de Raúl Rangel ni Roberto Alvarado, quienes reportarán con la Selección Mexicana de Rafael Márquez para el comienzo del ciclo rumbo al Mundial del 2030.

Sin embargo, las ausencias no deberían ser pretexto para que el chiverío no consiga los tres puntos frente a los emplumados, ya que el duelo será en la cancha del Estadio Akron, aunque tampoco serán un flan, ya que están peleando la parte media de la tabla con aspiraciones de meterse a la Liguilla.

¿Cómo va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Querétaro de la jornada 10 del Apertura 2026?

El duelo correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026 entre el Guadalajara y Querétaro se llevará a cabo el próximo sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Querétaro de la jornada 10 del Apertura 2026?

El duelo entre el Rebaño y los Gallos Blancos será transmitido en México en exclusiva por la señal de Amazon Prime, mientras que para Estados Unidos será por la cadena Telemundo. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.