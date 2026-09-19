El entrenador del Guadalajara pecó de cauto y cedió la iniciativa a las Águilas cuando quedaba mucho tiempo en el reloj.

Chivas y América protagonizaron uno de los Clásicos más emocionantes de los últimos años al terminar empatados a dos goles en un duelo lleno de emociones; sin embargo, la afición rojiblanca se marcha con un mal sabor de boca por el haber dejado escapar una ventaja de dos goles en la cancha del Estadio Azteca.

La realidad es que el Guadalajara bajó el ritmo en el segundo tiempo, en donde quisieron dominar el partido, jugando con la desesperación de las Águilas, cediéndoles la pelota y con ello, regalándoles espacios que supieron aprovechar.

Mala decisión de Gabriel Milito

El entrenador del Guadalajara fue el que apostó por ese planteamiento, en búsqueda de un contragolpe que le permitiera dar el tiro de gracia a los azulcremas, pero al replegarse tanto, se perdió el control de la pelota y con ello los de Coapa fueron de menos a más, ganando confianza con el primer gol de Miguel Borja.

El ejemplo perfecto de que el chiverío no estaba dominado por el agobio azulcrema es que después del segundo gol, adelantó líneas e intentó atacar nuevamente, en donde evidentemente con el cansancio no se pudo hacer la diferencia, pese a la jugada clara que tuvo Santi Sandoval que se estrelló en la base del poste.

Mala suerte del Rebaño

La realidad es que el planteamiento que hizo Gabriel Milito estaba funcionando, ya que el reloj seguía transcurriendo y la zaga estaba haciendo un buen trabajo defensivo; sin embargo, la genialidad del delantero azulcrema en su gol de chilena, sin duda cambió el rumbo del partido y golpeó anímicamente a la escuadra tapatía.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas contra América

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La pelota se detendrá en gran parte del mundo debido a la Fecha FIFA que se extenderá durante dos semanas; sin embargo, en México todavía habrá actividad el próximo fin de semana cuando el Guadalajara se mida al Querétaro el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.