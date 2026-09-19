El 4K aplicó la 'ley del ex' y vacunó a las Águilas, celebrando a lo Bofo Bautista para incrementar la ventaja del Guadalajara.

Chivas pisó el acelerador en el Clásico Nacional y eliminó de inmediato al América en el Clásico Nacional del Apertura 2026, en donde volvieron a pasear a la defensiva azulcrema para la llegada de Ricardo Marín que incrementó la ventaja.

El Guadalajara dio muestra de su estilo de juego al mover la redonda de derecha a izquierda y nuevamente a la derecha para la llegada de Fernando González que mandó un centro diagonal para la llegada de Santi Sandoval que remató de cabeza, pero Rodolfo Cota logró hacer un atajadón para evitar la caída de su marco.

Sin embargo, la redonda quedó a merced de Ricardo Marín, quien pese a la marca de un defensor, logró empujar la pelota al fondo de las redes, en donde se levantó y celebró a lo Bofo Bautista, colocándose el zapato en la cabeza.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La pelota se detendrá en gran parte del mundo debido a la Fecha FIFA que se extenderá durante dos semanas; sin embargo, en México todavía habrá actividad el próximo fin de semana cuando el Guadalajara se mida al Querétaro el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.