Chivas se enfrentará al Club América este sábado en uno de los partidos más esperados del Apertura 2026, con ambos equipos llegando en situaciones muy similares dentro de la Tabla General. El Guadalajara ocupa el segundo puesto y las Águilas el tercero, los dos tienen cinco triunfos en el torneo y apenas existe un punto de diferencia a favor del Rebaño Sagrado, por lo que el Clásico Nacional tendrá también una enorme importancia en la pelea por el liderato.

Sin embargo, en lo deportivo, América ha dejado más dudas que certezas durante las últimas semanas. Las Águilas vienen de perder 4-3 contra Cruz Azul, anteriormente cayeron 1-0 frente al León y también quedaron eliminadas ante Monterrey en penales después de empatar 2-2 en el tiempo regular. Del otro lado, Chivas llega con tres goleadas recientes: venció 3-0 al Atlético de San Luis, 3-0 a Pumas y 5-2 a Xolos.

Es precisamente por esta diferencia en el momento futbolístico que Ramón Morales, una de las máximas leyendas en la historia del Guadalajara, dejó claro que Chivas es favorito para el Clásico Nacional. El histórico exfutbolista rojiblanco consideró que no existe ningún problema en reconocerlo, aunque también recordó que una vez que comienza el partido cualquier escenario puede presentarse.

“Llega bien, por esa razón pudiéramos ponerlo como favorito, no hay ningún problema en decirlo, es una realidad. Pero también tienen esa misma experiencia de que 90 minutos en un Clásico pueden ser muy diferentes. Yo siempre lo he dicho, ¿cuál es la ventaja que puede tener un equipo que llega mejor que otro? Es el tema de decisiones dentro de los 90 minutos”, explicó Ramón Morales en entrevista para ESTO.

Por si fuera poco, Morales también aplaudió el trabajo que está realizando Gabriel Milito al frente del Guadalajara. El histórico mediocampista destacó que Chivas tiene una identidad muy clara dentro de la cancha y que, además, está ofreciendo un futbol vistoso para la afición, algo que ha provocado que la ilusión de ver al Rebaño Sagrado campeón vuelva a crecer con fuerza.

“Viendo los partidos, la forma en la que juegan, todo, simplemente te genera que estés contento. Eso es lo bonito del Guadalajara, hoy crecen las ilusiones, yo creo que para todos, pero me ha gustado. A mí lo que me ha gustado es que yo no veo tantas declaraciones diciendo, vamos a ganar”, finalizó Morales.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América del Apertura 2026?

Chivas visitará al América en la cancha del Estadio Azteca este sábado 19 de septiembre a las 9:15 p. m. (tiempo del centro de México). El encuentro correspondiente a la Jornada 9 podría determinar el liderato momentáneo del Apertura 2026, dependiendo del resultado y de lo que ocurra con Toluca, por lo que se trata de un partido clave para ambos equipos en la lucha por la parte alta de la clasificación.