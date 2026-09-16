El Hermoso reapareció y no tuvo inconveniente en asegurar que el canterano del Guadalajara tendrá un buen desempeño, aunque sí le hizo un comentario de cara al futuro.

Armando González sigue haciendo historia tras su salida de Chivas rumbo al Olympiacos de Grecia, en donde poco a poco se está convirtiendo en el hombre gol de la escuadra helénica, tal y como lo demostró en su debut en la Europa League, por lo que en México continúan incrementándose las expectativas sobre su futuro.

El canterano del Guadalajara ha registrado un inicio de carrera sumamente prometedor, ya que después de su debut en enero del 2024 logró consolidarse como delantero titular del Rebaño, consiguió un campeonato y un subcampeonato de goleo, llegó a Selección Mexicana, jugó un Mundial y ahora se fue vendido al Viejo Continente.

Es por eso que el legendario exdelantero mexicano, Oribe Peralta, confía ciegamente en que la Hormiga tendrá una trayectoria espectacular en el balompié europeo, aunque le pidió enfocarse al cien por ciento en el balompié para que la aproveche al máximo, ya que considera que el andar del futbolista en las canchas es muy breve.

“Es un gran delantero, lo dije desde hace tiempo. Necesita seguir jugando, seguir adquiriendo experiencia. Creo que va a hacer una gran historia en Europa. Esperemos que le vaya muy bien, que siga centrado como lo ha hecho hasta ahora y que se enfoque realmente en lo que es el futbol, porque la carrera dura muy poco”, declaró el atacante en un evento.

Los números de la Hormiga González en la Selección Mexicana

Hormiga González debutó con gol en la Europa League

Armando González hizo su presentación en competencias europeas con el Olympiacos, en donde anotó su primer gol en el minuto 43 del duelo contra el Jagiellonia Białystok, demostrando su olfato goleador en el momento preciso para empujar la redonda al fondo de las redes.