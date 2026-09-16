Armando González tendrá su primer partido en competencias europeas, y qué mejor que poder hacerlo como titular.

Armando González tendrá su primera gran oportunidad en Europa este miércoles, luego de que Imanol Alguacil decidiera incluirlo como titular en el partido del Olympiacos contra el Jagiellonia Białystok, correspondiente a la Europa League.

El delantero mexicano llegó al conjunto griego con apenas unas semanas de adaptación, pero las circunstancias lo han obligado a acelerar su protagonismo. La lesión de Ayoub El Kaabi le abrió la puerta en el ataque y ahora La Hormiga tendrá su primer partido como titular en una competición europea.

Además, el encuentro representa una oportunidad importante para el atacante surgido de las fuerzas básicas de Chivas, ya que el Olympiacos no podrá incorporar a otro delantero para esta fase de la Europa League. Por ello, Armando González aparece como una de las principales cartas ofensivas de Imanol Alguacil.

El Olympiacos llega a este compromiso después de caer 0-1 frente al OFI Creta en su debut liguero con el nuevo entrenador. En aquel encuentro, González ingresó como titular, tuvo dos remates y uno de ellos fue a portería, aunque no pudo participar directamente en alguna anotación.

Ahora, frente al Jagiellonia Białystok, el mexicano tendrá la posibilidad de estrenarse desde el inicio en el torneo continental y demostrar que puede convertirse en una pieza importante para el nuevo proyecto del Olympiacos, además de empezar a hacerse un nombre en competencias europeas.

La alineación confirmada del Olympiacos contra el Jagiellonia Białystok