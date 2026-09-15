Armando González tendrá prácticamente un nuevo comienzo en el Olympiacos después de la llegada de Imanol Alguacil, quien apenas hace unos días asumió el cargo de director técnico del conjunto del Pireo. El estratega español ya dirigió su primer partido, aunque el resultado fue negativo con una derrota en casa frente al OFI Creta, en un encuentro en el que La Hormiga tuvo muy pocas oportunidades para mostrar su talento y terminó siendo sustituido en el segundo tiempo.

Al finalizar aquel encuentro, Omar Villa Villa cuestionó directamente al estratega español sobre el peso que podría tener González en su proyecto y qué virtudes había encontrado en él. Aunque apenas llevaban unos cuantos días trabajando juntos, Alguacil dejó claro que el canterano rojiblanco todavía debe adaptarse a un futbol mucho más exigente, pero también destacó desde el primer momento el compromiso y la disciplina que estaba mostrando en los entrenamientos.

“Es un chico que tiene la cabeza muy centrada, está siempre pensando en el fútbol, queriendo mejorar y eso es muy importante. En área tiene un olfato diferente, se mueve muy bien, trabaja mucho”, explicó Alguacil.

Ahora, después de haber trabajado algunos días más con el delantero mexicano y con mayor conocimiento sobre sus características, Daniel Reyes, periodista de Claro Sports, volvió a preguntarle a Alguacil cómo puede potenciar a Armando González y cómo lo observa tanto dentro como fuera de la cancha. La respuesta del entrenador volvió a ser positiva, pues resaltó especialmente su compromiso, disciplina y capacidad para encontrar el gol, tres características que considera importantes para el crecimiento del atacante en Grecia.

Sin embargo, Reyes también quiso conocer cuáles son las principales áreas de oportunidad que Alguacil ha detectado en La Hormiga. El estratega español explicó que no solamente González, sino todo el plantel del Olympiacos, todavía tiene mucho margen para mejorar, aunque en el caso particular del mexicano existe un reto evidente: aprender a competir contra defensas mucho más grandes y corpulentos que él. Alguacil señaló que Armando no es un delantero de gran físico, por lo que tendrá que aprender a compensar esa diferencia utilizando sus otras cualidades y encontrando la manera de imponerse ante centrales más fuertes.

Armando González está llamado a ser titular en Europa League y tendrá su primera prueba este miércoles

Armando González tendrá una oportunidad prácticamente inmediata para comenzar a demostrar todo lo que Imanol Alguacil espera de él, pues todo apunta a que será titular este miércoles en el debut del Olympiacos en la Europa League frente al Jagiellonia Białystok. La lesión de Ayoub El Kaabi le abrió la puerta en el ataque y, además, el cierre de registros de la competencia europea hace que cualquier nuevo delantero que pueda llegar al club no esté disponible en este torneo hasta enero. Por ello, La Hormiga tendrá una gran oportunidad para demostrar desde el inicio que puede ser una pieza importante para el nuevo proyecto del conjunto griego.