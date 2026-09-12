Armando González ya tuvo su primer partido bajo las órdenes de su nuevo director técnico, Imanol Alguacil, aunque la presentación estuvo lejos de ser la ideal. El Olympiacos cayó 0-1 en casa frente al OFI Creta en un encuentro en el que La Hormiga tuvo muy pocas oportunidades de entrar en contacto con el balón y apenas pudo rematar en dos ocasiones, sin conseguir marcar diferencias en el ataque.

El escenario está lejos de ser el perfecto para el canterano de Chivas, especialmente porque la directiva del conjunto griego analiza la posibilidad de contratar a otro delantero tras la grave lesión de Ayoub El Kaabi. Esto significa que Armando González está obligado a ganarse un lugar durante estos primeros días de trabajo con Alguacil, pues tendrá competencia adicional por la posición de centrodelantero.

En medio de esta situación, Omar Villa Villa, quien se encuentra en Grecia realizando un seguimiento personalizado a la adaptación de González, aprovechó la oportunidad para preguntarle directamente a Imanol Alguacil qué opinión tenía hasta el momento sobre el delantero mexicano. La respuesta del estratega español dejó varios puntos interesantes y, al mismo tiempo, puede interpretarse de distintas maneras respecto al futuro de La Hormiga en el Olympiacos.

Entre los aspectos positivos que Alguacil destacó está, en primer lugar, que conoce la capacidad goleadora de Armando González. Además, explicó que en los apenas dos días que llevaba trabajando con el grupo ya había podido darse cuenta de que es un jugador con muchas ganas de aprender y seguir mejorando, algo que valoró especialmente tomando en cuenta su corta edad y el enorme cambio que representa para él haber llegado al futbol europeo.

Sin embargo, el técnico también dejó claro que los goles que consiguió Armando fueron en otra liga y que ahora se encuentra en el Olympiacos, donde el nivel de exigencia es mucho mayor. Alguacil señaló que el mexicano todavía debe acoplarse al equipo, entender el nuevo estilo de juego y adaptarse a una ciudad y un entorno completamente diferentes. También reconoció que La Hormiga todavía tiene mucho por mejorar, aunque dejó un mensaje de esperanza: espera que al final de la temporada sea un jugador mucho mejor que el que es actualmente.

Armando González y el Olympiacos podrán quitarse el mal sabor de boca en Europa League

Ahora Armando González tendrá una oportunidad prácticamente inmediata para demostrar que puede convertirse en una pieza importante para el Olympiacos. El próximo miércoles 16 de septiembre, el conjunto griego debutará en la Europa League frente al Jagiellonia Białystok en el Estadio Georgios Karaiskakis, un partido en el que La Hormiga podría volver a ser titular y buscar su revancha después de su discreta presentación con Imanol Alguacil.