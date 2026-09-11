El exmediocampista y campeón con el Guadalajara en el 2006, solamente tuvo palabras de elogio para la labor del entrenador argentino en el Rebaño.

Gabriel Milito llegó a Chivas en el verano del 2025 con la misión de devolverle el protagonismo al Rebaño dentro de la Liga MX, labor que ha cumplido a la perfección el entrenador argentino, poniendo a la escuadra tapatía entre los mejores equipos de todo el futbol mexicano.

La transformación del Guadalajara no solamente ha sido en cuanto a triunfos, sino que también ha sido por estilo de juego e identidad, por lo que algunos especialistas como Manuel Sol aplauden la labor que ha realizado el Mariscal en el banquillo de la escuadra de la Perla de Occidente.

Es por eso que el exmediocampista del chiverío también acentuó el buen trabajo de Gabriel Milito para mantener la idea futbolística intacta sin importar a cuáles jugadores utilice, recordando que ha sufrido salidas de jugadores y hasta lesiones, pero eso no cambia el desempeño de los rojiblancos.

“A mí me ha encantado lo que ha hecho (Gabriel Milito). Lo que pedía, desde hace mucho tiempo con Chivas, es que tuviera esa identidad de ser un equipo ofensivo, dinámico, que luchara y que aún perdiendo, que te fueras contento con lo que despliegan los futbolistas y esto lo ha hecho.

“Hay que darle mucha valía porque se le han ido jugadores, se le han lesionado y todos los que están, han mantenido la misma forma de jugar ofensiva. Realmente es muy alegre y da gusto ver a este equipo de Chivas”, explicó el exmediocampista rojiblanco en entrevista con Fox Sports.

Los números de Manuel Sol con Chivas

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.