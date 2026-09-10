Esta tarde, la Federación Mexicana de Futbol presentó a Rafa Márquez como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2030. Tras la presentación, el timonel del Tri lanzó un guiño al Guadalajara al señalar que trabajan muy parecido a lo que él quiere plasmar en el conjunto nacional. En otras palabras, da a entender que el Rebaño Sagrado podría volver a ser la base del Tri y la declaración la hizo en uno de los canales de Televisa.

A diferencia de otras participaciones mundialistas, el Guadalajara, para su tercera edición como anfitrión de la Copa del Mundo, fue la base de la plantilla de Javier Aguirre. A su vez, si hilamos fino, casi la mitad de los elementos que convocó el Vasco tenían o habían tenido un pasado con el conjunto rojiblanco.

Este jueves, la Selección Mexicana hizo oficial la llegada de Rafa Márquez como nuevo entrenador de cara al Mundial 2030. Tras su presentación, el timonel del Tri mantuvo diálogos nada menos que con TUDN, empresa que es dueña de América, y lanzó un guiño al trabajo que hace Chivas al declarar que plasman en el campo de juego lo que ellos intentarán hacer.

Rafa Márquez habló del buen trabajo que se hace en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Creo que una de las ventajas que hoy tenemos es que hay gente muy conocida también, por ejemplo, hablo de Gabi Milito en Chivas que ahora lo visitamos, que está haciendo un buen trabajo, que es muy parecido el trabajo que se hace en Chivas como en selección o la idea de juego que podemos generar; ahora también en Atlas hablábamos un poco de lo mismo y queremos trabajar en paralelo para ayudar a potencializar al jugador”, expresó Rafa.

Y agregó: “Nosotros sí tenemos muy poco tiempo con el jugador y pasan más tiempo con el club, entonces sí queremos ir de la mano para intentar eso, ¿no? Tratar de sacar el máximo rendimiento a su juego para que en su club lo haga muy bien y después aquí también”. No hay que olvidarse de que Rafa Márquez y Gabriel Milito compartieron equipo cuando Pep Guardiola los dirigió en el Barcelona multicampeón.

Encuesta ¿Crees que Chivas va a terminar siendo la base de la Selección Mexicana en este inicio de Rafa Márquez? ¿Crees que Chivas va a terminar siendo la base de la Selección Mexicana en este inicio de Rafa Márquez? Sí No Ya votaron 11 hinchas

El guiño de Ricardo Marín a Rafa Márquez

Ayer, en conferencia de prensa, Ricardo Marín lanzó un guiño al técnico del Tri al afirmar que está en buenas manos y que espera que tenga una etapa fructífera. “Yo creo que está en las mejores manos en las que pudiera estar la Selección. Sabemos la carrera que hizo Rafa, es algo increíble, es de envidiarse, estuvo en los mejores lugares y en los mejores equipos del mundo. Esperemos que sea una etapa muy fructífera para la Selección, que venga acompañada de muchos campeonatos y que esté en lo más alto”, declaró el atacante.