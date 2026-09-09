Chivas se alista para un mes de septiembre complicado porque juega ante América y Pumas. Con este panorama, Rafa Márquez no solo visitó al Guadalajara, sino que también dejó claro su interés por llamar a hasta 8 jugadores del Guadalajara.

Mientras continúa el Apertura 2026, la Selección Mexicana inició su ciclo de cara a la Copa del Mundo 2026 con Rafa Márquez como su director técnico. De cara a los próximos amistosos, destaparon que no sería extraño que en este inicio, El Káiser podría llegar a tener en cuenta hasta ocho jugadores de Chivas en un nuevo proceso mundialista.

Si hay una medalla que tranquilamente se pueden colgar Gabriel Milito y cuerpo técnico es que desde que llegaron el Guadalajara no solo comenzó a jugar bien, sino que además posicionó a jugadores que llegaban con dudas al Tri. No hay que olvidarse de que para el último mundial se hablaba solamente de dos jugadores que tenían asegurado su lugar en la lista final del Vasco Aguirre y finalmente fueron cinco.

Esta tarde Chivas recibió a Rafa Márquez, quien mañana será confirmado como nuevo entrenador de la Selección Mexicana. Tras su paso por las instalaciones de Verde Valle, César Huerta reveló que es un hecho que Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez estén seguros en este proceso, mientras que Luis Romo será tenido en cuenta en el inicio, pero que no está claro que para el Mundial 2030.

Rafa Márquez sigue a varios jugadores de Chivas. (Foto: IMAGO7)

A su vez, el periodista de Diario AS reveló en su canal de YouTube que es un hecho que hay cuatro jugadores que son seguidos de cerca. “Tienen muy buenas posibilidades de que aparezcan en próximas convocatorias porque pueda que opte por la línea de tres centrales y dos carrileros como el esquema de su seleccionado. No es un hecho. (…) Y dicen que si se va con una línea de 3 se abrirá mucho más para que un octavo elemento tenga muchas posibilidades. Es muy probable que en su convocatoria aparezcan los nombres de Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Campillo. Quiere verlos porque son material a futuro y son grandísimos materiales a futuro. Muy fijos”, reportó.

Y agregó: “Hay un octavo rojiblanco que es Daniel Aguirre quien está siendo muy visto con la selección nacional y lo que ha hecho en el Guadalajara no ha pasado desapercibido. (…) Hizo la transición de central abierto y con el futbol moderno que requiere hoy esta formación se ha consolidado como un inamovible de Gabriel Milito. Esto lo ha visto Rafa Márquez y no les extrañe que lo lleguen a llamar”.

Imagen generada por CHATGPT.

Los 3 jugadores de Chivas que saben que pueden volver al Tri

Por otro lado, César Huerta destacó que Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Bryan González saben que tienen la posibilidad de ser llamados. “Se ha dejado la puerta abierta para otro tipo de elementos. Jugadores como Cotorro Bryan González, jugadores como Richy Ledezma y Efraín Álvarez. Han vuelto a sentir que la posibilidad de una selección es real”, cerró el periodista que cubre el día a día del Guadalajara.