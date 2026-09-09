Altos mandos y el cuerpo técnico del Tricolor visitaron Verde Valle en donde habrían tenido una importante plática con los dirigentes del Guadalajara.

Chivas ha recuperado su posición de ser el equipo más poderoso e influyente de todo el futbol mexicano, por lo que en la Selección Mexicana están conscientes de que es necesario tener una buena relación con la directiva rojiblanca, ya que será la base del Tricolor, tal y como sucedió en la Copa del Mundo 2026.

Ahora, bajo la tutela de Rafael Márquez, el combinado mexicano requiere del apoyo de los clubes, en donde el más perjudicado es, regularmente, el Guadalajara, por lo que dirigentes del chiverío y de Selecciones Nacionales estuvieron conversando en búsqueda de acuerdos.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, destapó que en Chivas mantendrán su postura de apoyo permanente para la Selección, aunque están conscientes que de continuar con el buen trabajo que se viene realizando, será recurrente el tener que desprenderse de seis o siete futbolistas en las convocatorias.

“El día de hoy, el Director Técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Rafael Márquez, estuvo presente durante la sesión de trabajo, charlando con los jugadores, con Gabriel Milito y con la directiva del Guadalajara para tratar de trabajar juntos durante todo este periodo que se viene con Rafa Márquez en el proceso de aquí hasta el 2030.

“La prioridad de Chivas sigue siendo la misma, estar con la Selección, apoyar en las decisiones que se tomen. Entendiendo que mientras el equipo esté en buen nivel, vendrán convocatorias de cinco, seis o hasta siete jugadores para el Rebaño Sagrado. Están en la apertura y la disposición de apoyar en lo que se requiera al equipo mexicano“, explicó el comunicador en Futbol Picante.

¿Cuáles son los jugadores de Chivas que estarían en el radar de la Selección Mexicana?

¿Cuáles serán los primeros partidos de Rafa Márquez con México?

El nuevo seleccionador nacional, Rafael Márquez, deberá tener una intensa agenda para su presentación como entrenador del Tricolor, ya que deberá disputar cuatro partidos en la próxima Fecha FIFA en donde se enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.