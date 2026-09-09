Chivas comenzó el Apertura 2026 de manera atropellada, principalmente por la cantidad de jugadores que tuvieron que ser baja por diferentes lesiones. Uno de ellos fue Bryan González, quien permaneció varias semanas alejado de las canchas y cuya ausencia representó un problema importante para Gabriel Milito, ya que en ese momento era el jugador con más minutos disputados durante la era del estratega argentino en el Guadalajara.

Si bien el entrenador rojiblanco encontró en Hugo Camberos a un futbolista capaz de ocupar el lugar de El Cotorro de manera exitosa, lo cierto es que Bryan González siempre ha sido uno de los jugadores importantes para Milito. Ahora el técnico incluso cuenta con una variante más en esa zona del campo, pero todo apunta a que solamente estaba esperando el regreso del refuerzo para volver a tenerlo disponible y, eventualmente, devolverle la titularidad.

Bryan González era el jugador con más minutos bajo el mando de Gabriel Milito.

De hecho, sin querer, la cuenta oficial de Chivas reveló una excelente noticia para Gabriel Milito y para toda la afición. En el video del entrenamiento publicado durante la tarde de este martes se puede observar a Bryan González entrenando al parejo de sus compañeros, una señal de que su recuperación avanza de manera positiva y de que parece ser cuestión de días para que vuelva a estar contemplado por el estratega rojiblanco.

Considerando las semanas que estuvo fuera y que todavía deberá recuperar su ritmo de competición, esta noticia probablemente no tendrá demasiado impacto de cara al partido contra Pumas. Sin embargo, su regreso podría ser mucho más importante para el Clásico Nacional contra América, que se disputará en aproximadamente una semana y media. Para ese encuentro, Gabriel Milito podría contar finalmente con un plantel prácticamente completo, tomando en cuenta que el regreso de José Castillo también apunta a producirse precisamente frente a los felinos.

Ahora solamente queda esperar para conocer cuáles serán los movimientos de Gabriel Milito en las alineaciones de los próximos partidos. Algo que ha demostrado el entrenador es que suele respetar el lugar de los futbolistas que están haciendo un buen trabajo, y hasta el momento no parece existir ninguna queja sobre Hugo Camberos, quien incluso se hizo viral a nivel mundial gracias a su espectacular asistencia frente a Pachuca. Por ello, la competencia por un puesto en el once titular podría ser especialmente interesante cuando Bryan González vuelva a estar disponible.

Santiago Sandoval sí se mantuvo como titular a pesar del regreso de Richard Ledezma

La situación de Bryan González tiene un antecedente muy reciente dentro del propio plantel. Junto con la baja del Cotorro también se produjo la de Richard Ledezma, una situación que llevó a Hugo Camberos y Santiago Sandoval a ocupar respectivamente sus lugares. Sin embargo, cuando Richy volvió a la actividad, Gabriel Milito decidió respetarle el puesto a Sandoval y mantuvo la apuesta por él. Ahora habrá que ver si ocurre algo similar con Camberos cuando Bryan González esté completamente recuperado.