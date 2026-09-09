Alexis Vega es uno de los futbolistas más talentosos que han pasado por Chivas en los últimos años y, durante buena parte de su etapa con el Guadalajara, fue un constante candidato para dar el salto al futbol europeo. El interés creció especialmente después del Mundial de Qatar 2022, donde varios equipos del Viejo Continente pusieron sus ojos en el atacante mexicano y parecía que finalmente estaba cerca de cumplir uno de sus grandes objetivos profesionales.

Sin embargo, Vega nunca consiguió dar el esperado salto al otro lado del océano. En cambio, terminó saliendo del Guadalajara con destino al Toluca, club en el que actualmente continúa y donde se ha convertido nuevamente en una de sus grandes figuras bajo las órdenes de Antonio Mohamed. No obstante, la historia pudo haber sido muy diferente, pues el mexicano estuvo realmente cerca de convertirse en jugador de LaLiga.

En una conferencia de prensa realizada este mismo miércoles, Alexis Vega confesó que estuvo a punto de fichar por el Espanyol de Barcelona, pues prácticamente tenía todo arreglado para convertirse en jugador del conjunto catalán. Sin embargo, en contra de la recomendación de su representante, el atacante decidió disputar un último partido con Chivas antes de marcharse y fue precisamente en ese encuentro cuando sufrió una lesión en la rodilla que terminó cambiando por completo sus planes.

La lesión, sin embargo, no significó que su fichaje se descartara inmediatamente. De acuerdo con lo explicado por el propio futbolista, los médicos del Espanyol dieron el visto bueno para contratarlo, pues consideraban que la lesión no era de gravedad y que incluso podían hacerse cargo de su recuperación mediante una intervención quirúrgica. El problema llegó cuando el presidente del club rechazó finalmente la operación, ya que buscaba incorporar a un futbolista que pudiera estar disponible para jugar inmediatamente después de su contratación.

Al final, ni la operación con el Espanyol ni la posibilidad de llegar a ningún otro club europeo terminaron concretándose. Así se cerró una de las grandes oportunidades que tuvo uno de los jugadores más talentosos que ha producido el futbol mexicano en los últimos años para probarse en el máximo nivel del futbol mundial, especialmente porque durante ese momento parecía tener todo a su favor para conseguirlo.

Alexis Vega declara que el Toluca es el “club de sus amores”

En la misma conferencia de prensa, Alexis Vega también dejó una declaración que ayuda a entender su vínculo con el Toluca, al asegurar que los Diablos Rojos son el “club de sus amores”. De esta manera, el futbolista encontró una especie de consuelo después de no haber podido cumplir su sueño de jugar en Europa, pues tuvo la oportunidad de regresar al equipo donde se siente plenamente identificado. En ese sentido, queda claro que su paso por el Guadalajara fue más una etapa profesional dentro de su carrera, mientras que su vínculo emocional más fuerte parece estar con el conjunto escarlata.