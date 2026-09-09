Las últimas 24 horas para Armando González han sido de ensueño debido a que logró anotar su primer doblete en la Copa de Grecia frente a Volos. Tras lo vivido en el Estadio Georgios Karaiskakis, Olympiacos dio un llamativo golpe en la mesa que va a afectar directamente a Hormiga ya que anunció la salida de José Luis Mendilibar. No hay que olvidarse de que el técnico español pidió por el exjugador de Chivas.
En el conjunto helénico se han vivido momentos de mucha incertidumbre por dos aspectos importantes. Uno de ellos fue que ante Volos lograron ganar, pero terminó sufriendo debido a que pasó de golear por 3-0 a ganar ajustadamente por 3-2. A su vez, antes del partido se dio a conocer la salida de Darko Kovačević, el director deportivo que logró cerrar la negociación con el Guadalajara para quedarse con la joya rojiblanca.
A pesar de la salida de Kovacevic, Armando González tuvo una noche soñada porque se despachó con un doblete y una asistencia frente a Volos para ser líder de goleo de la Copa de Grecia. Tras la victoria de Olympiacos, Hormiga recibió un duro golpe de realidad debido a que anunciaron la salida de José Luis Mendilibar.
Según lo informado por diferentes reportes griegos, fue el propio técnico español quien pidió expresamente fichar al futbolista de Chivas cuando le llevaron una baraja de opciones. Por esta razón, el conjunto helénico no paró de avanzar para finalmente quedarse con un jugador que les costó 10 millones de dólares más 2 millones de dólares en variables.
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En el comunicado, Olympiacos no dio una explicación clara sobre lo que sucedió para que se tomara esta decisión, pero señalan que hay ciclos que llegan a su fin a pesar de los éxitos logrados. “En el fútbol, sin embargo, al igual que en la vida, hay ciclos que en algún momento llegan a su fin. Pero lo que resuena en la eternidad es todo lo que has conseguido”, comunicó el conjunto helénico. Sin duda, un golpe inesperada para el exatacante rojiblanco en medio de un inicio prometedor en Grecia.
Armando González habló de José Luis Mendilibar
Tras su doblete ante Volos, Armando González habló con Villa Villa y reveló lo que le comentó el técnico español tras la victoria de Olympiacos. “Pues que sigamos trabajando igual, de la misma manera y que lo importante, te digo, lo importante es que gane el equipo. Eso creo que es lo primordial. Al final, los goles que meto o algo es por el equipo, al final, porque yo no soy Messi para quitarme a todos. A mí me ponen centros, mi trabajo es meterla. Gracias a Dios hoy se dio y lo importante es que ganemos”, declaró el atacante a Azteca Deportes.