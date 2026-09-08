Armando González volvió a lucirse con un verdadero partidazo en la Jornada 2 de la Copa de Grecia. La Hormiga fue titular y tuvo una actuación espectacular frente al Volos, pues marcó un doblete y además dio una asistencia para contribuir directamente en los tres goles del triunfo 3-2 del Olympiacos. El delantero mexicano sigue aprovechando cada oportunidad que recibe y comienza a convertirse en una de las grandes noticias para el conjunto de El Pireo.

Lo más impresionante es que este apenas fue el cuarto partido de Armando González con el cuadro griego. Aunque pareciera que ha pasado mucho más tiempo desde que el canterano rojiblanco dejó Chivas para comenzar su aventura en Europa, la Hormiga apenas está entrando en su tercera semana como jugador del Olympiacos, y a pesar de su corto periodo de adaptación, el delantero mexicano ya está dejando unos números que llaman poderosamente la atención.

Con esta gran actuación frente al Volos, González llegó a tres goles y dos asistencias en apenas cuatro partidos con el Olympiacos, dos de ellos como titular. En total, sus cinco participaciones directas en goles han llegado en solamente 219 minutos disputados en el futbol griego, lo que significa que está produciendo un gol cada 43.8 minutos. Una cosecha espectacular para un futbolista que apenas comienza su aventura con su nuevo equipo.

Estos impresionantes números llegan, además, en un momento complicado para el Olympiacos, aunque al mismo tiempo representan una oportunidad enorme para el delantero mexicano. El atacante titular Ayoub El Kaabi sufrió una fractura de tibia y peroné que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses, dejando un espacio en la delantera que Armando González ahora tiene la oportunidad de ocupar. La Hormiga deberá aprovechar al máximo esta situación para demostrar que puede ser mucho más que una alternativa dentro del plantel.

Por ahora, el siguiente compromiso de Armando González y Olympiacos será en la Liga de Grecia, cuando reciban en casa al OFI Creta. Sin embargo, la verdadera prueba para la Hormiga llegará la próxima semana con el debut del equipo en la Europa League, cuando se enfrenten al Jagiellonia Białystok de Polonia. Ese encuentro podría marcar finalmente el debut del mexicano en competencias europeas, precisamente uno de los grandes motivos por los que decidió dar el salto al futbol del Viejo Continente.

¿Cuándo es el próximo partido de Armando González en Liga y en Europa League?

El próximo partido de Armando González será este sábado 12 de septiembre, cuando Olympiacos reciba al OFI Creta a las 10:00 a.m., tiempo del centro de México, en una nueva jornada de la Liga de Grecia. Después llegará uno de los compromisos más esperados para el delantero mexicano: el debut del Olympiacos en la presente edición de la Europa League será el miércoles 16 de septiembre a la 1:00 p.m., frente al Jagiellonia Białystok. Todo apunta a que ese partido podría representar el esperado debut de la Hormiga en competencias europeas, el escenario que precisamente buscaba al dar el salto al futbol europeo.