Armando González vivió un momento muy agridulce este sábado durante el partido de la Super Liga de Grecia entre Olympiacos y Volos. Mientras la Hormiga tuvo una nueva oportunidad para demostrar su talento, su compañero Ayoub El Kaabi sufrió una fuerte lesión al fracturarse la tibia y el peroné, una situación que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses. Ante este escenario, el canterano rojiblanco podría convertirse en el nuevo delantero titular del Olympiacos.

Este inesperado contexto le abrirá muchas puertas al atacante mexicano, especialmente porque Olympiacos tendrá actividad en tres competencias durante esta temporada: la Liga de Grecia, la Copa de Grecia y la Europa League, torneo para el que González sí fue registrado. Ahora, la Hormiga tendrá una nueva prueba este martes y todo apunta a que volverá a recibir la confianza de José Luis Mendilibar para arrancar como titular, apenas unas semanas después de su llegada al futbol europeo.

El conjunto de El Pireo volverá a enfrentarse al Volos este martes, aunque ahora lo hará como local en la Copa de Grecia. Lo curioso es que, al momento de promocionar el partido y presentar la agenda del día en sus redes sociales, Olympiacos eligió una fotografía de Armando González como la imagen principal del equipo. Una decisión que podría ser una simple estrategia de comunicación, pero que también adelanta la importancia que comienza a adquirir el mexicano dentro del club.

Está claro que, por ser un recién llegado, Armando González todavía tiene por delante a varios jugadores con mayor jerarquía dentro del vestidor. Sin embargo, poco a poco en Olympiacos también parecen darse cuenta del impacto que puede tener la Hormiga dentro y fuera de la cancha. El delantero mexicano es un futbolista con mucho atractivo mediático, especialmente por su llegada desde Chivas, pero también puede convertirse en una pieza importante para darle variantes al ataque del conjunto griego.

Por lo pronto, Olympiacos recibirá al Volos este martes en la Jornada 2 de la Copa de Grecia, a las 12:45 pm, tiempo del centro de México. El torneo cuenta con un formato diferente al de la Liga, pues primero se disputa una fase de Liga con varios partidos para posteriormente dar paso a una etapa de eliminación directa. Además, el encuentro será transmitido por Claro Sports, por lo que los aficionados mexicanos podrán seguir fácilmente una nueva posible titularidad de Armando González.

¿Irá el Olympiacos por un delantero más para hacerle competencia a Armando González?

Ahora habrá que esperar para conocer cuál será el plan de Olympiacos con respecto a su delantera. Roman Yaremchuk, quien era considerado el tercer atacante del equipo, ya tenía prácticamente pie y medio fuera del club, pero la lesión de El Kaabi podría cambiar completamente el panorama y provocar que su salida se cancele. Al mismo tiempo, el delantero marroquí estará fuera de actividad durante varios meses, por lo que no sería extraño que el conjunto de El Pireo busque fichar a otro delantero para acompañar a la Hormiga y tener más alternativas ofensivas durante una temporada en la que disputará tres competiciones.