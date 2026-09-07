Armando González no solo fue convocado en Olympiacos para enfrentar a Volos por la Copa de Grecia, sino que también sería titular. Por esta razón, repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO a Hormiga.

Ya pasaron más de dos semanas y Armando González ya no es uno de los refuerzos de Olympiacos, sino que pasaría a ser titular ante la lesión de El Kaabi. En medio de este contexto, el el conjunto helénico vuelve a tener acción en la Copa de Grecia ante Volos, por lo que repasamos cuándo, a qué hora y por dónde ver a Hormiga en Grecia.

No cabe duda de que el exjugador del Guadalajara comenzará a afianzarse en el gigante griego porque hay un equipo que apostará por él. No fue para menos que la semana pasada se haya despachado con un gol de cabeza y una asistencia para golear por 4-0 a AE Larissa en la jornada uno de la Copa de Grecia.

Por otro lado, es un hecho que el marroquí El Kaabi se lesionó y todo indica que Armando González comenzará a ser titular. Sin embargo, Roman Yaremchuk, delantero ucraniano, fue nuevamente convocado al primer equipo en medio de los rumores que surgieron sobre su salida a Lyon de la Ligue 1.

Armando González vuelve a jugar en la Copa de Grecia. (Foto: X / @Olympiacos)

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Olympiacos vs. Volos por la Copa de Grecia?

El choque entre Olympiacos y Volos se jugará este martes 8 de septiembre a las 12:45 del Centro de México correspondiente a la Jornada 2 de la Copa de Grecia. El encuentro tendrá como escenario en el Estadio Georgios Karaiskakis, en el que Hormiga volvería a ser titular en Verde Valle.

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¿Cómo ver EN VIVO el Olympiacos vs. Volos por la Copa de Grecia?

El juego en el que Armando González podría ser titular con Olympiacos ante Volos se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en las diferentes plataformas de Claro Sports. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con la Hormiga en la Copa de Grecia.