Spartak de Moscú estaría interesado en Roberto Alvarado. En medio de este contexto, se aclaró la situación contractual con Cruz Azul y cuánto dinero le corresponde a Chivas.

En las últimas horas surgió la versión de que Chivas estaría analizando una oferta de Spartak de Moscú por Roberto Alvarado. En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es cuánto dinero va a perder el Guadalajara por culpa de Cruz Azul si vende al Piojo a Europa. La respuesta es que el Rebaño Sagrado no perdería ni un centavo porque es dueño del 100% de su ficha.

En las últimas horas, Gibrán Araige informó que desde Rusia llegó una oferta por el jugador rojiblanco. “¿El Piojo Alvarado a Rusia? El Spartak de Moscú quiere al Piojo y ya mandó una oferta a Chivas cercana a los 8 MDD. La directiva rojiblanca analiza la propuesta, pero de entrada la considera baja y no quiere vender al atacante, menos ahora que el equipo pelea por el título. El cierre de registros en Rusia es el 10 de septiembre”, escribió el periodista de TUDN.

Tras la información de Araige, varios periodistas de Televisa y que cubren el día a día de Cruz Azul señalaron que desde la Máquina seguían de cerca toda la información porque el 50% de la carta de Roberto Alvarado aún le pertenece. No hay que olvidarse de que el Rebaño Sagrado adquirió al Piojo a cambio de mitad de la ficha de Uriel Antuna.

Roberto Alvarado sería del interés de Spartak de Moscú. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, hay que volver a confirmar que el Guadalajara es dueño del 100% de la carta de Alvarado. Según lo informado por Alfredo Olivares, el Rebaño Sagrado se quedó con la totalidad de su ficha tras rechazar el porcentaje que le correspondía por la venta de Antuna a Tigres. Por su parte, Gerardo González informó en Vamos Azul que el acuerdo contemplaba que el equipo de la Perla Tapatía pasaba a ser dueño de los derechos formativos como económicos pasado un tiempo.

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Chivas rechazó oferta de Spartak de Moscú

En las últimas horas, César Merlo confirmó que el Guadalajara rechazó una oferta millonaria de Spartak de Moscú por Roberto Alvarado. “Súper Deportivo pudo saber que el club ruso hizo una propuesta de 15 millones de dólares por ‘Piojo’ Alvarado, pero la directiva de Chivas la rechazó, debido a que no quieren desprenderse de una de sus figuras”, escribió el reconocido periodista argentino sobre el futuro del mediocampista de Chivas.

¿Por qué Roberto Alvarado es clave en Chivas?

Una de las principales razones por las que Roberto Alvarado es clave en Chivas debido a que con sus pases y gambetas puede romper la defensa rival. A su vez, no solo sabe jugar como interior, sino que además lo sabe hacer como carrilero y extremo.