Chivas se encuentra en plena disputa por el Apertura 2026 de la Liga MX. En este marco, César Merlo confirmó que el Guadalajara rechazó una oferta millonaria por Roberto Alvarado.

En las últimas horas se dio a conocer que Spartak de Moscú había enviado una oferta por Roberto Alvarado. Sin embargo, horas después César Merlo confirmó que el Guadalajara no aceptó 15 millones de dólares del conjunto ruso para quedarse con la ficha del Piojo ya que no quieren venderlo.

Esta mañana, Gibrán Araige sacudía el futbol mexicano con la información que tenía sobre el interés desde Rusia por el mediocampista rojiblanco. ¿El Piojo Alvarado a Rusia? El Spartak de Moscú quiere al Piojo y ya mandó una oferta a Chivas cercana a los 8 MDD. La directiva rojiblanca analiza la propuesta, pero de entrada la considera baja y no quiere vender al atacante, menos ahora que el equipo pelea por el título. El cierre de registros en Rusia es el 10 de septiembre”, escribió el periodista de TUDN en X.

Este interés desde el Viejo Continente llega en un contexto que tiene a Chivas como claro candidato a quedarse con el título. Sin embargo, horas después de que surgiera la versión inicial, César Merlo confirmó que el Guadalajara rechazó 15 millones de dólares por la ficha de Roberto Alvarado.

Llegó millonaria oferta por Roberto Alvarado.

“Súper Deportivo pudo saber que el club ruso hizo una propuesta de 15 millones de dólares por ‘Piojo’ Alvarado, pero la directiva de Chivas la rechazó, debido a que no quieren desprenderse de una de sus figuras”, escribió el reconocido periodista argentino sobre el futuro del mediocampista del Guadalajara.

Cabe destacar que el Guadalajara fichó a Roberto Alvarado a cambio del 50% de la carta de Uriel Antuna. Sin embargo, con el correr del tiempo se supo que el Rebaño Sagrado se quedó con la totalidad de la ficha luego de rechazar su parte en la venta de Antuna a Tigres, según lo informado por Alfredo Olivares en Diario Récord.

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¿Por qué Roberto Alvarado es clave en Chivas?

Una de las principales razones por las que Roberto Alvarado es clave en Chivas debido a que con sus pases y gambetas puede romper la defensa rival. A su vez, no solo sabe jugar como interior, sino que además lo sabe hacer como carrilero y extremo.