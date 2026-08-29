El Piojo y el '4K' se han consolidado como los mejores artilleros del Guadalajara en este semestre, y así permanecen en la contienda por el título de goleo.

Chivas ha ido reencontrando su olfato goleador con el transcurrir de las jornadas, en donde Roberto Alvarado y Ricardo Marín se han convertido en los mejores goleadores del Rebaño en este Apertura 2026, en donde el Piojo volvió a anotar en la visita contra Pachuca.

Durante el arranque del torneo, el Piojo se convirtió en el mejor artillero rojiblanco al ser el único que se retrataba en el marcador, por lo que con la diana que consiguió contra los Tuzos, llegó a cuatro dianas en el semestre, por lo que sigue escalando en la tabla de goleo individual.

Por su parte, Ricardo Marín asumió la titularidad tras la baja de la Hormiga González rumbo a Grecia, en donde de inmediato respondió a la confianza de Gabriel Milito anotando tres goles en dos partidos, por lo que también es uno de los pilares a la ofensiva del chiverío.

Así van la tabla de goleadores del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Atlético de San Luis vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.