El canterano del Guadalajara volvió a demostrar su talento para desequilibrar para poner una asistencia precisa para el Piojo.

Chivas tiene hambre y sed de gloria en este Apertura 2026 y así lo demostró en su visita contra el Pachuca, en donde no tardó solamente tres minutos en abrir el marcador gracias a una jugada espectacular de Hugo Camberos que fue coronada por Roberto Alvarado.

El Guadalajara volvió a apostar por un planteamiento ofensivo y no tardó nada en aparecerse en el marcador tras un pase de Efraín Álvarez al espacio, buscando a Hugo Camberos que aprovechó su calidad para hacer una serie de fintas que dejó a su marcador en el piso, llegando a línea de fondo y poniendo una diagonal precisa para la llegada de Roberto Alvarado.

El Piojo volvió a ser el hombre gol del chiverío al llegar a cuatro dianas en el Apertura 2026, por lo que el conjunto de la Perla de Occidente desea seguir sumando puntos para tratar de escalar a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

¿Cuándo se jugará el Atlético de San Luis vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.