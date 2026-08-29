El Guadalajara requiere de un triunfo para mantenerse en los primeros lugares del ranking de la Liga MX.

Chivas está tratando de dejar en el olvido la irregularidad que demostró en el arranque del Apertura 2026, por lo que un triunfo en su visita al Pachuca le ayudaría a mantenerse entre los mejores equipos de toda la Liga MX según la tabla de posiciones.

El Guadalajara presume, hasta este momento, 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y una derrota, por lo que se encuentra ubicado en el quinto lugar, por lo que no puede dejar escapar puntos, para evitar que los que están arriba comiencen a separarse.

Así va Chivas en la tabla de posiciones ACTUALIZADA

¿Cuándo se jugará el Atlético de San Luis vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de octubre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.