Chivas está tratando de dejar en el olvido la irregularidad que demostró en el arranque del Apertura 2026, por lo que un triunfo en su visita al Pachuca le ayudaría a mantenerse entre los mejores equipos de toda la Liga MX según la tabla de posiciones.
El Guadalajara presume, hasta este momento, 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y una derrota, por lo que se encuentra ubicado en el quinto lugar, por lo que no puede dejar escapar puntos, para evitar que los que están arriba comiencen a separarse.
Así va Chivas en la tabla de posiciones ACTUALIZADA
¿Cuándo se jugará el Atlético de San Luis vs. Chivas?
El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de octubre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.