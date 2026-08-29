Chivas vuelve a jugar de visita esta tarde ante el Pachuca, en un Estadio Hidalgo que estará lleno.

Chivas enfrentará este sábado a Pachuca en un partido clave de la Jornada 6 del Apertura 2026, pues el Guadalajara buscará confirmar que la goleada por 5-2 sobre Xolos de Tijuana no fue un resultado aislado. El Rebaño Sagrado llega con la confianza renovada después de una actuación en la que Ricardo Marín marcó un doblete, mientras que los Tuzos intentarán recuperarse después de empatar 1-1 ante Atlético de San Luis.

El encuentro también tendrá varios ingredientes especiales para el Guadalajara, empezando por el reencuentro con Alan Mozo, quien actualmente juega para Pachuca pero cuya carta todavía pertenece a Chivas. Además, Gabriel Milito volverá a enfrentarse a Benjamín Mora, el entrenador que ya consiguió derrotarlo durante el Apertura 2025, por lo que el estratega rojiblanco buscará conseguir una revancha y mantener al equipo en la parte alta de la Tabla General.

Chivas enfrentará a Pachuca por la Liga MX.

¿Va por TV Abierta el Pachuca vs Chivas?

La respuesta es no. El partido entre Pachuca y Chivas no será transmitido por TV Abierta en México, debido a que los Tuzos cuentan con un convenio exclusivo con Fox y Fox One para llevar sus partidos como local de la Liga MX a los aficionados.

Por esta razón, el encuentro únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano. Asimismo, en Chivas Pasión te traeremos todos los detalles del partido, con el seguimiento de las principales acciones, goles, polémicas y demás incidencias del encuentro.

¿A qué hora juega Chivas ante Pachuca?

Chivas enfrentará a Pachuca este sábado 29 de agosto a las 5:00 p. m. del centro de México, en un partido que se disputará sobre la cancha del Estadio Hidalgo. El inmueble hidalguense ya reporta prácticamente un lleno total para recibir al Guadalajara en esta Jornada 6 del Apertura 2026.

Probable alineación de Chivas ante Pachuca