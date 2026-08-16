Todos los detalles para que no te pierdas el siguiente compromiso del Guadalajara en el Circuito Rosa frente a las Tuzas.

Chivas Femenil ha tenido un muy buen arranque en el Apertura 2026; sin embargo, su siguiente rival será un adversario que exigirá al máximo al equipo de Antonio Contreras, ya que deberá enfrentar y como visitante, al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo.

El Guadalajara registró un arranque de torneo espectacular, ganando y goleando a sus adversarias, por lo que la ilusión de la afición rojiblanca de conseguir la tercera estrella en este semestre se está fortaleciendo semana a semana, tras un arranque de tres triunfos en fila.

Por su parte, las Tuzas han registrado un comienzo de torneo irregular con un triunfo, un empate y una derrota, por lo que se encuentra en el tercer lugar del grupo B, detrás de América y Chivas Femenil al presumir solamente cuatro puntos; sin embargo, se sabe que es uno de los eternos contendientes al título.

¿Cuándo y dónde se jugará el Pachuca vs. Chivas Femenil?

El partido correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto en la cancha del Estadio Hidalgo, partido que está pactado a disputarse en punto de las 16 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Pachuca vs. Chivas Femenil?

El siguiente compromiso entre tapatías e hidalguenses se jugará en la Bella Airosa, por lo que la transmisión será en exclusiva por la señal de Fox One, por lo que no habrá alguna opción gratuita para poder ver el partido de la jornada 4.