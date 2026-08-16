El Guadalajara se mantiene con paso perfecto y goleando a todos sus adversarios; sin embargo, no puede instalarse en la cima de la tabla de posiciones de su grupo.

Chivas Femenil se mantiene con paso perfecto en la tabla de posiciones del Apertura 2026, por lo que sigue peleando en la parte alta del grupo B, gracias a que siguen ganando y gustando dentro de la Liga MX tras golear al Atlético de San Luis.

El Guadalajara hilvanó su tercera victoria y todas con goleada, por lo que la escuadra tapatía tiene argumentos para estar peleando por los primeros puestos de todo el Circuito Rosa, en donde actualmente se encuentra en segundo lugar del sector B, detrás del América que también marchan perfectas, pero que tienen mejor diferencia de goles.

Hasta la redacción de esta nota, el Guadalajara, las Águilas y Tigres son los únicos clubes que marchan perfectos en este semestre, por lo que se perfilan a ser los contendientes al título en este nuevo formato de competencia que existe en el futbol mexicano.

Así va Chivas Femenil en el Grupo B de la Liga MX Femenil

POS CLUB JJ JG JE JP DG PUNTOS 1 América 3 3 0 0 17 9 2 Chivas Femenil 3 3 0 0 7 9 3 Pachuca 3 1 1 1 2 4 4 Tijuana 3 1 0 2 2 3 5 Atlético de San Luis 3 1 0 2 -4 3 6 Pumas 3 1 0 2 -5 3 7 Atlas 2 0 1 1 -2 1 8 Necaxa 3 0 0 3 -6 0 9 Puebla 3 0 0 3 -15 0

¿Cuándo se jugará el Pachuca vs. Chivas Femenil?

El duelo entre Chivas Femenil y el Pachuca se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 16 horas, tiempo del centro de México.