El Guadalajara logró superar a Cruz Azul gracias al gol de Denise Castro. Conoce cómo marcha en la tabla de goleo del Apertura 2026.

Finalmente, Chivas Femenil logró quedarse con la victoria contra Cruz Azul luego de haber ganado por la mínima diferencia de visitante. Tras lo sucedido ante la Máquina, repasamos cómo quedó Denise Castro en la tabla de goleo tras anotar el gol de la victoria.

Las dirigidas por Antonio Contreras mantienen un rumbo irregular en la Liga MX debido a que cumplen ante rivales de menor nivel, mientras que claras candidatas al título terminan por caer con mucha contundencia.

Ayer, Chivas Femenil logró la lógica y superó sin ningún tipo de problemas a Cruz Azul de visitante. Denise Castro fue la encargada de darle la victoria a las rojiblancas luego de haber marcado el único gol del partido con tiro de larga distancia.

Chivas Femenil superó a Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marchan Alicia Cervantes y Denise Castro en la tabla de goleo del Apertura 2026?

Luego de lo sucedido ante Cruz Azul, Alicia Cervantes se mantiene como la goleadora de Chivas Femenil con 7 goles, mientras que Denise Castro, autora del gol ante la Máquina, es 14° con 4 anotaciones. Cabe destacar que Geyse Da Silva, jugadora de América, es la líder de goleo con 13 anotaciones.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Apertura 2026?

Luego de la victoria ante Cruz Azul, Chivas Femenil se ubica en la segunda posición del Grupo 2 con 18 puntos y a 4 puntos de América, con un partido menos. Cabe destacar que, en el Grupo 1, Rayadas de Monterrey es líder con 21 unidades.

¿Qué sigue para Chivas Femenil en el Apertura 2026?

El próximo partido de Chivas Femenil se dará el domingo 4 de octubre en el Estadio Akron, cuando reciba a FC Juárez por la jornada 10 del Apertura 2026. El partido está pactado para llevarse a cabo desde las 17:00 del Centro de México.