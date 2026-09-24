Todos los detalles para que no te pierdas el regreso del Rebaño al Estadio Akron para enfrentarse a La Máquina.

Chivas Femenil ya no tiene margen de maniobra y deberá tener un cierre de fase regular que raye en la perfección en este Apertura 2026 para sacudirse las críticas y consolidarse como un verdadero candidato al título de la Liga MX, en donde la siguiente prueba será frente a Cruz Azul.

El Guadalajara viene de reencontrarse con la victoria después de un apretado y polémico triunfo sobre Tijuana, por lo que ahora regresará al Estadio Akron con la consigna de romper la racha de dos derrotas en fila en casa, ya que perdió contra Pumas y contra Rayadas ante su afición.

Por su parte, La Máquina marcha en séptimo lugar del Grupo 1 con 12 puntos, por lo que no puede dejar escapar más puntos para tratar de colarse a puestos de Liguilla con un cierre de torneo casi perfecto, por lo que es fundamental el duelo de este fin de semana contra Chivas Femenil.

Así va Chivas Femenil en el Apertura 2026

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Cruz Azul?

El siguiente compromiso del Guadalajara Femenil frente a La Máquina se disputará el próximo viernes 25 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, partido que está programado para disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Cruz Azul?

El partido correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por la señal de Amazon Prime, además de Fox en Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles del partido a través de Rebaño Pasión.