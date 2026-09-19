Todos los detalles para que no te pierdas el partido del Guadalajara frente a La Máquina en la cancha del Estadio Akron.

Chivas Femenil es uno de los equipos más irregulares de todo el Apertura 2026, por lo que la consigna del plantel rojiblanco es cosechar triunfos de manera recurrente en esta segunda mitad de la fase regular, en donde Cruz Azul será el siguiente adversario.

El Guadalajara ha sido severamente criticado debido a su rendimiento y el comportamiento de su entrenador, Antonio Contreras, por lo que ahora tratarán de llamar la atención por lo que hagan en el terreno de juego, en donde vienen de dos derrotas en fila en la cancha del Estadio Akron.

Por su parte, La Máquina se encuentra en el Grupo 1 del Circuito Rosa, en donde está registrando un semestre sumamente complicado al registrar cuatro triunfos y tres empates, instalándose con 12 puntos en el sexto lugar de dicho sector.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Cruz Azul?

El siguiente compromiso del Guadalajara Femenil frente a La Máquina se disputará el próximo viernes 25 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, partido que está programado para disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Cruz Azul?

El partido correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por la señal de Amazon Prime, además de Fox en Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles del partido a través de Rebaño Pasión.