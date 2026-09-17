Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a América. En medio de este contexto, Bryan González habló sobre el momento de Guillermo Almada en el conjunto azulcrema.

El próximo sábado Chivas enfrentará a América en una nueva edición del Clásico Nacional por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. De cara al juego en el Estadio Azteca, Bryan González señaló que poco a poco se ve el trabajo que Guillermo Almada quiere llevar adelante con las Águilas, pero dejó en claro que ellos llegan en un gran momento, por lo que será un partido atractivo.

El Guadalajara viene de golear a Pumas por 3-0 en el Estadio Akron y se acomodó en lo alto de la tabla general de posiciones con 16 puntos detrás de Toluca. Una victoria ante los azulcremas lo terminaría de consolidar en lo más alto para ser uno de los mejores 4 equipos de la fase regular.

De cara al choque en el Estadio Azteca, Bryan González mantuvo diálogos con Érick López, en los que señaló que conoce cómo trabaja Guillermo Almada y que se está viendo el trabajo que quiere lograr con las Águilas.

Bryan González afirmó que Chivas llega bien al choque contra América. (Foto: IMAGO7)

“Guillermo es un tipo que te exige dar tu máximo siempre. Lo veo ahora en América que su mano ya se está notando. Y bueno, si bien llevaban una buena racha, creo que también nosotros queremos aprovechar todo lo que venimos haciendo para demostrarlo dentro de la cancha y que sea un gran partido”, expresó el Cotorro sobre el técnico que lo dirigió cuando era jugador de Pachuca.

Por otro lado, sobre el encuentro señaló que el próximo sábado el Guadalajara debe jugar bien y que con el correr de los minutos va a darse el trámite que esperan. “El sábado, lo primero es jugar bien, demostrar el funcionamiento que hemos estado demostrando. Después, a raíz de eso, van saliendo las demás cosas. Pero obviamente está claro que todos los jugadores queremos ganar y vamos en busca de eso”, comentó.

Bryan González prometió poner en lo más alto a Chivas

En la misma entrevista, Bryan González señaló que él llegó al Guadalajara para poner en lo más alto al club más grande de México. “Lo digo en reiteradas ocasiones, creo que yo vine con ese afán, con ese sueño de, lo vuelvo a repetir, poner a Chivas en lo más alto porque creo que se lo merece. Es una institución que ha luchado para estar allí”, expresó.

Y añadió: “Creo que la afición, la gente, los jugadores, toda la gente que rodea a la institución se lo merece, al presidente. Son gente que es muy apasionada por el fútbol, gente que quiere este sueño y que a nosotros como jugadores nos toca ser los protagonistas. Es un sueño para mí, es un sueño poder hacerlo paso a paso, trabajando y luchando cada día para que eso pase. Yo creo que estamos más cerca”.