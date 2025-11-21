Después de realizar sus prácticas en las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara, este viernes el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció por medio de sus redes sociales que será el nuevo auxiliar técnico de Guillermo Almada en el Real Valladolid de la Segunda División de España.

“Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como auxiliar técnico del primer equipo en LaLiga2“.

En dicho comunicado el también fiel aficionado de nuestras Chivas señaló que desde hace poco más de dos años inició con su preparación como entrenador luego de poner punto final a su vida política.

“Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Mis ganas y entusiasmo por la política se habían agotado. Así que me puse manos a la obra. Cursé mis estudios de entrenador en el campus virtual de la ATFA, institución argentina que ha formado entrenadores de clase mundial”.

Enrique Alfaro es nuevo auxiliar técnico de Guillermo Almada.

Las palabras de Enrique Alfaro a Guillermo Almada

Finalmente, Enrique Alfaro dedicó algunas palabras a Guillermo Almada, quien en México fuera director técnico de los Tuzos del Pachuca y Santos Laguna, mientras que en el extranjero a Barcelona de Ecuador y River Plate de Uruguay.

“Poder estar cerca de un entrenador al que admiro como Guillermo Almada es un gran honor, será una experiencia invaluable. Sumarme a un gran cuerpo técnico y apoyar a un grupo extraordinario de jugadores es la tarea en la que me concentraré los próximos días de mi vida. ¡Aúpa Pucela!”, concluyó.