Chivas disputará los Cuartos de Final del Apertura 2025 enfrentándose a Cruz Azul, un duelo que promete enormes emociones por tratarse de dos equipos que fueron de los mejores durante la fase regular y que además sostienen un choque de grandezas gracias a sus títulos, historia y al inmenso tamaño de sus aficiones. Es uno de los enfrentamientos más atractivos de toda la Liguilla.

Chivas vuelve a verse las caras ante Cruz Azul.

En una serie de eliminación directa, donde el más mínimo error puede inclinar la balanza, resulta indispensable reconocer y aprovechar cualquier punto débil del rival. Cruz Azul, sin buscarlo, llegará con una vulnerabilidad que Gabriel Milito y su Cuerpo Técnico deberán explotar al máximo si el Rebaño quiere ganar la serie y avanzar a la Semifinal.

La debilidad está en la portería. La desafortunada lesión de Kevin Mier en la Jornada 17, que lo dejará fuera varios meses, representa una situación complicada para la Máquina y una ventana de oportunidad para Chivas. No solo pierden a su gran atajador, también a un guardameta que aportaba mucho en el juego de pies, pieza clave para la salida celeste.

El encargado de suplirlo será Andrés Gudiño, un portero de 28 años que apenas ha disputado unos cuantos partidos en Primera División, con solo 3 apariciones en los últimos cuatro torneos de Liga MX. Además, nunca ha jugado un partido de Liguilla en el Máximo Circuito, salvo un encuentro en el Ascenso MX con Tepatitlán durante el Clausura 2022.

Chivas deberá ganar en el global para eliminar a Cruz Azul

Gabriel Milito y su equipo deberán considerar este escenario y prepararse en consecuencia, sin dejar de lado las demás áreas donde Cruz Azul pueda exhibir flaquezas. Es un rival con buena plantilla y gran dirección técnica, pero el Rebaño Sagrado está obligado a aprovechar cada ventaja disponible, porque el único resultado que sirve para avanzar a la Semifinal es ganar en el marcador global.