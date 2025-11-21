Se acerca la hora de la verdad para las Chivas de Guadalajara, que se enfrentarán a Cruz Azul por los cuartos de final de la Liguilla en el Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño llega con un gran andar, con ocho victorias en sus últimas nueve presentaciones, aunque esta vez la exigencia será máxima y el margen de error, mínimo.

El duelo ante la Máquina Cementera promete ser intenso y atractivo para los espectadores neutrales, puesto que se trata de dos equipos que intentan controlar el balón y generar juego asociado. De hecho, en el choque correspondiente a la fase regular, se vio una buena versión de Chivas, pero Cruz Azul logró llevarse la victoria por 2-1.

En aquel encuentro, de todas maneras, el Guadalajara no pudo poner lo mejor en cancha, ya que contó con varias bajas destacadas: Richard Ledezma, Omar Govea, Daniel Aguirre y José Castillo no estuvieron a disposición de Gabriel Milito en aquel encuentro, mientras que sí lo estarán de cara a la Liguilla.

De esta manera, el Rebaño contará con una nómina mucho más amplia y potente para enfrentarse a Cruz Azul. En aquel duelo de fase regular, por ejemplo, estuvo como titular Gilberto Sepúlveda junto a Miguel Tapias, dos elementos que hoy por hoy no son primera opción para Gabriel Milito.

Luis Romo fue mediocampista ante Cruz Azul en fase regular

Otra gran diferencia es que Luis Romo, capitán y pilar del equipo rojiblanco, fue utilizado como mediocampista en aquel encuentro de la Jornada 7. El ex Cruz Azul mostró su mejor versión en este torneo desempeñándose como líbero, donde cumple una labor fundamental en los primeros pases y en el orden defensivo, mientras que en la zona media tiene más complicaciones al haber menos tiempo y espacios.