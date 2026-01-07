La rivalidad entre Chivas y Atlas es una de las más intensas del futbol mexicano, siendo el Clásico Tapatío el más longevo del país. A lo largo de la historia, algunos futbolistas han defendido ambas camisetas pese a la animadversión entre aficiones; sin embargo, todavía existen jugadores que se niegan por completo a cruzar esa línea, ya sea por amor a sus colores o respeto a su gente.

Uno de ellos parece ser Luis Reyes, exjugador y capitán del Atlas, quien protagonizó una polémica en redes sociales. En una dinámica realizada por aficionados rojinegros con inteligencia artificial en Twitter, se mostró una imagen del “Hueso” portando la camiseta del Guadalajara. La respuesta del lateral fue tajante y sin matices: simplemente escribió “JAMÁS”, dejando clara su postura ante la posibilidad de jugar en el Rebaño Sagrado.

Si bien la afición de los Zorros celebró el gesto como una muestra de lealtad a los colores rojinegros, del lado contrario la reacción fue completamente distinta. La afición de Chivas respondió con burlas, señalando que la directiva del Guadalajara nunca lo buscaría y que ni siquiera tendría nivel para integrar al Tapatío, mucho menos al Primer Equipo. De esta forma, también quedó claro que en el Rebaño Sagrado tampoco existe interés alguno en verlo con nuestros colores.

No debe olvidarse que Reyes, ahora jugador del Monterrey, no solo es referente del Atlas, sino que además cuenta con pasado en el Club América, otro de los grandes rivales históricos de Chivas. Con ese antecedente y considerando los equipos con los que más se ha identificado durante su carrera, resulta evidente que no es un futbolista con cabida en el Guadalajara, menos aún tomando en cuenta su actual nivel futbolístico.

Chivas buscará revancha contra el Atlas, esta vez en un partido oficial

Todo esto ocurre en un contexto reciente en el que Chivas perdió el Clásico Tapatío amistoso disputado hace unos días en la Copa Pacífica Centenario al caer en tanda de penales. Sin embargo, la revancha llegará muy pronto en un duelo oficial, pues ambos equipos volverán a enfrentarse exactamente en dos meses, durante la Jornada 10 del Clausura 2026, donde el Rebaño Sagrado visitará el Estadio Jalisco en busca de revancha deportiva.