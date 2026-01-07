El Guadalajara sigue muy de cerca el mercado de pases para saber dónde van a acomodar diferentes jugadores que no entran en planes. Uno de ellos es Ariel Castro, joya del Rebaño Sagrado, que llega a Cruz Azul tras no tener oportunidades en el primer equipo. En redes sociales el jugador formado en Verde Valle dejó emotivo mensaje para despedirse del Rebaño Sagrado.

Sin dudas una de las canteras más importantes de México es la que se desarrolla en la Perla Tapatía. En la actualidad Gabriel Milito cuenta para el primer equipo como titulares a Raúl Rangel y Armando González, mientras que de alternativa a Samir Inda, Miguel Gómez, Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval.

En medio del inicio del Clausura 2026, Ariel Castro confirmó en redes sociales que sale de Chivas en silencio y se unirá a Cruz Azul. En redes sociales dejó un emotivo mensaje en el que agradece al Guadalajara haberlo formado como futbolista.

Ariel Castro se va de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al club por todo lo que significó para mí durante esta etapa como jugador. Viví momentos muy especiales, de crecimiento tanto deportivo como personal. Defender estos colores fue un orgullo. Cada entrenamiento, cada partido y cada experiencia dentro del club me dejó enseñanzas valiosas y recuerdos inolvidables”, expresó en Instagram.

Y agregó: “Gracias al ambiente y a las personas que forman parte del Guadalajara, pasé un tiempo muy lindo y fui verdaderamente feliz. Agradezco profundamente la confianza, el apoyo y el respeto que siempre recibí. Me voy con el corazón lleno de gratitud y con un cariño enorme por este club que siempre llevaré conmigo. Con respeto y agradecimiento de un chivahermano”.

¿Cómo es la operación entre Chivas y Cruz Azul por Ariel Castro?

Según lo informado por Jon Barbon, Chivas llegó al acuerdo con Cruz Azul para vender el 50% de la ficha de Ariel Castro y una cláusula de recompra para un futuro. La idea de esta negociación es darle minutos de juego en primera división a un proyecto interesante del Rebaño Sagrado.