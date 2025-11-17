El duelo entre Chivas vs. Cruz Azul por los cuartos de final del Apertura 2025 encontrará al Rebaño en un buen momento. El conjunto rojiblanco cerró la fase regular de buena manera y se metió en Liguilla como uno de los equipos más sólidos del tramo final. En la previa al choque, Jair Pereira dio su opinión sobre lo que promete ser una gran eliminatoria.

El ex defensor, quien dejó un buen recuerdo en ambas instituciones, se sinceró: “La verdad es que Cruz Azul es un equipo que me formó y que me dio la oportunidad de debutar. Pero desde niño que he sentido amor por Chivas, me tocó vivir cosas importantes”, expresó. Jair Pereira fue campeón de Liga, Copa, Supercopa y Concachampions con el Rebaño.

Jair Pereira opinó sobre el duelo entre Chivas y Cruz Azul (Imago7)

“Ahora sí digo que gane el mejor. Son dos equipos importantes del futbol mexicano, tienen un gran plantel”, señaló el defensor, aunque de todas formas reconoció. “Cerró de mejor forma Chivas. Los dos están haciendo bien las cosas pero siempre he dicho que los equipos que cierran mejor el torneo, se vuelven más complicados en Liguilla”, afirmó Jair Pereira.

Jair Pereira, un aficionado más

En los últimos partidos de Chivas, Jair Pereira, quien cumple labores de comentarista, se mostró muy cerca de los jugadores de Chivas. No sólo platicó con Armando González para felicitarlo, sino que también se fundió en un abrazo de festejo con Alan Mozo. Incluso el torneo pasado también se le vio gritándole al Tala Rangel en pleno torneo para corregir cuestiones tácticas.