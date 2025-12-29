Chivas se encuentra en plena pretemporada rumbo al Clausura 2026 y este domingo disputó su primer partido de preparación visitando al Irapuato. El Rebaño Sagrado consiguió una goleada 0-4, pero también llamó la atención que cuatro futbolistas no pudieron participar por lesión: Diego Campillo, Fernando González, José Castillo y Armando González, quien continúa con molestias desde el cierre del torneo anterior.
Precisamente este último, a pesar de no haber jugado, podría ser el gran beneficiado del resultado contra Irapuato. Este domingo vimos a Ángel Sepúlveda en modo asistidor, utilizando su experiencia para tomar siempre la mejor decisión colectiva, incluso cuando no implicaba buscar el gol propio. En caso de que Hormiga y el Cuate compartan cancha, todo indica que el canterano rojiblanco tendría un socio sumamente productivo para seguir incrementando su cuota goleadora.
Incluso Ricardo Marín también dio una asistencia cuando Gabriel Milito decidió jugar con dos delanteros, por lo que no solo los mediocampistas y laterales alimentarán de balones a Armando González, sino también sus propios compañeros en ataque. Esto podría ayudarlo a pelear nuevamente por el campeonato de goleo y, al mismo tiempo, mantenerse en la lucha por un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial.
Del mismo modo, el buen funcionamiento colectivo le brinda tranquilidad a Gabriel Milito en caso de que, por la lesión que arrastra desde el Apertura 2025, la Hormiga no esté lista para la Jornada 1 del Clausura 2026. Después de lo mostrado por Ángel Sepúlveda y Sergio Aguayo, no existe necesidad de apresurar su regreso, priorizando su recuperación total.
Armando González tendrá que repartir su tiempo entre Chivas y la Selección Mexicana
Además, para el equipo resulta clave contar con más delanteros en buen momento además de Armando González, ya que es muy probable que, por compromisos con la Selección Mexicana en enero y febrero, se pierda algunos partidos del torneo. Incluso, si logra ser llamado al Mundial de último minuto, no estaría disponible en Liguilla. Por ello, tener a Sepúlveda, Marín y Aguayo en ritmo y confianza es una gran noticia para Chivas de cara al Clausura 2026.