Chivas y América se enfrentan la noche de este sábado en una nueva edición del Clásico Nacional, un duelo cargado de historia y rivalidad en el que el Guadalajara buscará hacer valer la localía en el Estadio Akron. Sin embargo, el historial reciente en la casa rojiblanca no es precisamente favorable, y es una tendencia que Gabriel Milito y sus pupilos quieren cambiar cuanto antes.

Algo que no se puede ignorar es que el Rebaño Sagrado ha sufrido en años recientes ante su máximo rival, pues desde la recordada eliminación en Cuartos de Final del Apertura 2020, el balance en Clásicos ha sido muy negativo: siete victorias azulcremas, cinco empates sin goles y apenas dos triunfos rojiblancos. Si bien una de esas victorias sirvió para eliminar al América en semifinales, la tendencia general ha sido claramente adversa para Chivas.

Chivas ya derrotó al América el torneo pasado.

Por si fuera poco, desde el Apertura 2020 Chivas no le gana al América en el Estadio Akron, mientras que las Águilas se han impuesto en tres ocasiones desde entonces. Por lo tanto, la gran misión de Gabriel Milito será devolverle al Guadalajara la fortaleza de su cancha ante el máximo rival, algo que ya comenzó a cambiar tras la victoria rojiblanca en el Apertura 2025, pero que aún necesita consolidarse ahora en casa.

El contexto no podría ser mejor para intentar romper esa racha, pues Chivas llega en un momento inmejorable tras ganar todos sus partidos del torneo, mientras que el América atraviesa un inicio irregular, viene de empatar sin goles ante un club hondureño y ha sufrido bajas importantes en su plantel. En ese escenario, el gran favorito para el duelo es el cuadro rojiblanco.

Chivas tiene casi 15 años sin ganarle dos partidos seguidos al América en fase regular

En la eliminación de Cuartos de Final del Apertura 2020, Chivas logró vencer al América en ambos partidos, pero si se excluyen los duelos de Liguilla, la última vez que el Guadalajara ganó Clásicos consecutivos en fase regular fue hace casi 15 años, en el Clausura 2011 y Apertura 2011, con goleadas de 3-0 y 1-3. Por lo tanto, Gabriel Milito podría conseguir también esta hazaña histórica si logra la victoria esta noche, cambiando una tendencia que ha pesado durante más de una década.