Hace unos días sorprendió el regreso de Javier Eduardo “Chofis” López al futbol, después de haber salido sorpresivamente del Pachuca en octubre. Sin embargo, este retorno no fue al ámbito profesional, sino que se dio como refuerzo de un equipo amateur llamado Chivas MV, conjunto que disputó un torneo en Barra de Navidad, justamente el mismo lugar donde el Primer Equipo del Guadalajara realizaba su pretemporada, lo que generó gran curiosidad entre los aficionados.

Esta coincidencia provocó dudas en un sector de la afición rojiblanca, ya que compartían nombre, colores y ubicación en esos días. No obstante, no existe ninguna relación institucional entre el Club Deportivo Guadalajara y Chivas MV. Dicho equipo, aunque es bastante reconocido en Jalisco, pertenece únicamente al ámbito amateur y no forma parte de la estructura oficial del Rebaño Sagrado.

Chofis López jugó la Copa Navidad con Chivas MV.

La llamada Copa de Navidad se disputó con dos grupos de cuatro equipos cada uno, clasificando los dos primeros lugares a semifinales. Chivas MV quedó eliminado en esa instancia pese a contar con la Chofis López como refuerzo. Finalmente, el título fue para Atlético TC, conjunto que también se reforzó con jugadores de experiencia en Primera División como Gabriel Báez, Juan Carlos “Chino” López, Pedro Esquivel y Luis Esquivel.

Eduardo López aún tiene tiempo para buscar equipo profesional en el 2026

Ahora queda pendiente conocer cuál será el próximo destino de Javier Eduardo López, ya que tras su salida de Pachuca surgieron versiones que lo colocaban en el futbol de Arabia. Todo apunta a que dicha opción no se concretó, aunque el mercado de invierno continúa abierto y todavía podrían presentarse movimientos tanto en Ligas mexicanas como en el futbol del extranjero.