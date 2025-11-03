Jair Pereira ganó cinco títulos con el Club Deportivo Guadalajara, entre ellos una Liga MX. Gracias a esto su nombre está escrito con letras de oro en los libros de historia de Chivas y ahora retirado sigue demostrando su amor por nuestro equipo.

Y es que, luego de la victoria del Rebaño Sagrado ante los Tuzos del Pachuca, dentro de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025, fue inmediatamente a felicitar a Alan Mozo y a Armando González, aprovechando que estuvo como analista en dicho encuentro para la cadena FOX.

Fue el propio exjugador mexicano quien compartió en Instagram esos momentos, por lo que sus historias no tardaron en hacerse viral en redes sociales, sobre todo en X, donde varios aficionados de Chivas destacaron la acción del también exfutbolista de Cruz Azul, entre otros.

Cabe mencionar que Alan Mozo regresó a una convocatoria del Club Deportivo Guadalajara después de dos largos meses tras superar la lesión de rodilla que sufrió en un partido amistoso ante León en septiembre pasado.

Mientras tanto, Armando “Hormiga” González fue el gran protagonista en el cotejo contra el equipo hidalguense y gracias al gol que mató alcanzó está empatado con 11 en la tabla de goleo con Paulinho y Joan Pedro, a una fecha por culminar la campaña regular del Torneo Apertura 2025.

¿Cuándo es el partido de Chivas ante Monterrey?

El próximo fin de semana se viene otra final para nuestras Chivas. El sábado 8 de noviembre recibirán en la cancha del Estadio Akron a Rayados de Monterrey, como parte de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, a arrancar a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.