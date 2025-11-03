El Club Deportivo Guadalajaraes el que mejor está cerrando la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, y gracias a esto tienen en sus manos el boleto directo a la Liguilla, luego de un inicio complicado, donde muchos pusieron en duda la capacidad de Gabriel Milito.

No obstante, el entrenador argentino se ha ganado el respeto no solo de la afición de las Chivas, sino también de varios periodistas que en las primeras jornadas arremetieron contra él, como el polémico comunicador de TUDN, David Faitelson.

El experiodista de ESPN aplaudió en X el gran momento del Rebaño Sagrado, luego de vencer con gol de Armando “Hormiga” González a los Tuzos del Pachuca, dentro de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025.

“Chivas está en la liguilla… ¡Muy bien! Felicidades a Milito y a sus futbolistas… Contra todos los pronósticos y más allá de las críticas, están donde deben esta”, escribió.

Cabe mencionar que gracias a este triunfo sobre los pupilos de Jaime Lozano, el Club Deportivo Guadalajara se encuentra por ahora en la sexta posición de la tabla general con 26 unidades, producto de ocho victorias, dos empates y seis derrotas.

¿Qué viene para Chivas en la última fecha del Torneo Apertura 2025?

Como se mencionó anteriormente, Chivas tiene en sus manos el boleto directo a la Fiesta Grande del futbol mexicano, y este sábado 8 de noviembre recibirán en la cancha del Estadio Akron a Rayados de Monterrey, dentro de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, a iniciar a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por Amazon Prime.