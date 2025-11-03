Armando González no solo es una de las grandes figuras de Chivas, sino que además uno de los tres líderes de goleo del Apertura 2025. Tras amanecer allí arriba junto a Paulinho y Joao pedro, la Hormiga recibió un enorme mensaje de Ricardo Marín en redes sociales quien se mostró orgullo que un compatriota sea líder de goleo. Sin duda una reflexión que pocos en México se atreven a decir.

En las últimas semanas Jesús Bernal dio a conocer en su canal de YouTube que la directiva del Guadalajara va a sacar la chequera para realizar dos fichajes de calidad. A su vez, dejó clara que en la fase ofensiva uno de las altas que va a tener es el regreso de 4K, quien lleva anotados ocho goles en lo que va del 2025.

En medio de este contexto, Armando González volvió a destacarse en Chivas de la mejor manera para que se quede con tres puntos claves ante Pachuca. Tras finalizar la jornada 16 del Apertura 2025 como líder de goleo, Ricardo Marín reapareció en redes sociales para elogiar a la Hormiga por su gran momento.

“Despertar y ver que uno de los máximos goleadores del fútbol mexicano es mexicano… se siente diferente. Porque más allá de los colores, de los equipos o de las rivalidades, siempre llena de orgullo ver a un compatriota triunfar, romper récords y dejar huella”, comenzó 4K en Facebook en referencia al orgullo que siente porque un mexicano se destaque en su territorio.

Y agregó: “El fútbol une, inspira y demuestra que cuando un mexicano se lo propone, puede llegar a donde quiera. Hoy no se aplaude un escudo, se aplaude el esfuerzo, la constancia y el corazón de quien representa lo mejor de nuestro país. Olé Hormigol… enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti… a cerrar con todo.”

¿Cuándo volverá a jugar Armando González con Chivas en el Apertura 2025?

La Hormiga González volverá a tener acción junto a Chivas el próximo sábado 8 de noviembre cuando reciba a Rayados de Monterrey en el Estadio Akron. El partido se podrá ver solamente por Amazon Prime desde las 17:00 del Centro de México, mientras que Estados Unidos será transmitido por Telemundo.