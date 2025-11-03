Chivas logró una importante victoria en el Estadio Hidalgo luego de haber superado a Pachuca por 1-0 en la jornada 16 del Apertura 2025. Por otro lado, de lo que nadie habla es del enorme gesto que tuvieron los jugadores del Guadalajara con Diego Campillo, quien se pierde lo que resta del torneo, al salir a posar con su playera en la foto grupal.

A lo largo de los 16 partidos Gabriel Milito ha encontrado en diferentes jugadores soluciones que muy pocos podíamos llegar a imaginar. Los refuerzos para el Apertura 2024 recién hoy dan los frutos esperados, mientras que los fichajes del último libro de pases pagan con creces todo el dinero invertido y los movimientos que se llevaron adelante para traerlos.

Uno de ellos es Diego Campillo que regresó de FC Juárez con sonrisa de oreja a oreja tras irse en silencio por la puerta de atrás. El defensa, que dio soluciones como zaguero, lateral y mediocampista, se lesionó ante el Atlas del quinto metatarsiano y se pierde de lo que resta del torneo.

Jugadores de Chivas tienen enorme gesto con Diego Campillo. (Foto: IMAGO7)

Ayer Chivas visitó a Pachuca y de lo que nadie habló fue del enorme gesto de los jugadores con su compañero. Al momento de la foto grupal Omar Govea y Bryan González posaron con la dorsal 19 de Campillo, en lo que fue una muestra de apoyo para el defensor rojiblanco.

¿Cuándo podría volver a jugar Diego Campillo con Chivas?

Tras pasar por el quirófano la semana pasada, se confirmó que Diego Campillo sufrió una fractura del quinto metatarsiano. De esta manera, se estipula que el defensor de Chivas tendrá al menos dos meses de recuperación, por lo que se perderá la pretemporada. Es por este motivo que se puede especular que su vuelta a los campos de juegos desde mitad de febrero en adelante.